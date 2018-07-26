حقيقة مقتل مدير أحد البنوك بالمنطقة الشرقية على يد وافد

نايف السالم(صدى):

كان تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل في أحد البنوك بالمنطقة الشرقية وهو ينزف.

وزعم النشطاء قيام عامل سريلانكي بقتل مدير البنك؛ إثر خلاف نشب بينهما.

وفي هذا السياق أوضح أحد أعضاء الإدارة الإقليمية للبنك الذي شهد الواقعة، أن هذا الظاهر وهو مضرج بالدماء بالصورة عميل بإحدى الفروع ألمت به نوبة صرع وهو بالفرع فارتطم رأسه بالزجاج مما جعله ينزف والحمد لله الرجل بخير وحالته مستقرة .