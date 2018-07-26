  • الخميس 26

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حقيقة مقتل مدير أحد البنوك بالمنطقة الشرقية على يد وافد

حقيقة مقتل مدير أحد البنوك بالمنطقة الشرقية على يد وافد

حقيقة مقتل مدير أحد البنوك بالمنطقة الشرقية على يد وافد
نايف السالم(صدى):

كان تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل في أحد البنوك بالمنطقة الشرقية وهو ينزف.

وزعم النشطاء قيام عامل سريلانكي بقتل مدير البنك؛ إثر خلاف نشب بينهما.

وفي هذا السياق أوضح أحد أعضاء الإدارة الإقليمية للبنك الذي شهد الواقعة، أن هذا الظاهر وهو مضرج بالدماء بالصورة عميل بإحدى الفروع ألمت به نوبة صرع وهو بالفرع فارتطم رأسه بالزجاج مما جعله ينزف والحمد لله الرجل بخير وحالته مستقرة .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 33 دقيقة

الحمد لله على السلامة

[ عدد التعليقات: 3418 ] نشر منذ 32 دقيقة

الحمد لله علي سلامتة و شكرا للتوضيح عشان تموت الإشاعة في مهدها

[ عدد التعليقات: 50478 ] نشر منذ 32 دقيقة

الحمد لله على السلامه ،،

,, ربنا يشفيه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *