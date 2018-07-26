حساب المواطن: تغيير دخل رب الأسرة يؤثر على قيمة الدعم

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الخميس، أن أي تغيير في دخل رب الأسرة أو التابعين يؤثر على قيمة الدعم المخصص للأسرة، وذلك من خلال رد خدمة العملاء في البرنامج على استفسار مواطن يدعى ” طلال ” استقال من عمله وفقد دخله الشهري.

وقال المواطن ” طلال ” : سجلت في الموقع عندما كنت موظفًا والآن غير موظف هل أستحق حساب مواطن ؟ ماذا أفعل ؟

فيما تضمن رد ” حساب المواطن ” ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يتم التحديث بالتوجه عبر البوابة الإلكترونية من خلال حسابك وتعديل بيانات الدخل ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

وأشار حساب المواطن إلى أنه يتم دراسة التغيرات الطارئة على البيانات والتحقق منها في وقت لاحق.

وكشف ” حساب المواطن ” ، عن النتائج الأهلية لدورة الدفع التاسعة وذلك قبل أقل من أسبوعين من موعد صرف حساب المواطن للدفعة الجديدة.

الجدير بالذكر أن ” البرنامج ” يستهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.