شرطه جازان تضبط مصنع خمور فى الساحه

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة أحد المسارحة من ضبط مصنع متكامل لصناعة الخمور تديرة عمالة مخالفة من الجنسية الأفريقية وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة لوكرهم الذي أتخذوه لممارسة نشاطهم المشبوه بإحدى الشقق بالمحافظة ولكن اليقظة الأمنية كانت بفضل الله تعالى لهم بالمرصاد.

حيث عثر بالموقع على ٦ براميل كبيرة من العرق المسكر و١٨ كيس مليئة بالعرق وجاهزة للترويج بالإضافة لكافة أدوات التصنيع.

فتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء دكتور مساعد بن منير المرشدي شكره لرجال الأمن بشرطة محافظة أحد المسارحة مطالباً بمضاعفة الجهود.