الدكتورة ” الرصيص ” تتفقد المراكز الصحية لخدمة الحجاج على طريق الرياض مكة

تركية البدر(صدى):

قامت مساعدةمدير عام الشئون الصحية للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص، صباح اليوم ، بجولة تفقدية للمراكز الصحية التي تخدم الحجاج على طريق الرياض مكة السريع، بمرافقة الدكتوره منى إبراهيم العامر مدير إدارة شؤون المراكز الصحيه والقطاعات بالصحة العامة.

وشملت الجولة زيارة مركز صحي حلبان-مركزصحي الحوميات -مركز صحي طحي -مركز الرويضه-مركز صحي ابو سليم –مركز صحي القويعية –ومركز صحي الجله لتفقد سير العمل هناك والتأكد من توفر الخدمات الطبية،

ثم توجهت مساعدة مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة بالرياض إلى زيارة مستشفى القويعية العام والتقت مدير مستشفى القويعية العام الاستاذ / عطا الله الشيباني واستمعت إلى شرح عن برنامج( حصن) الخاص بالابلاغ عن جميع الامراض المعديه والبيانات التقصى الوبائي له ،

وفي نهاية الاجتماع تقدمت بالشكر لمدير المستشفى على حسن الاستقبال والضيافة وعلى ماوجدته من حسن تنظيم بالمراكز التي زارتها وشكرت جميع العاملين في هذه المراكز، الذين يعملون على رعاية الحجيج وتقديم الرعاية الكاملة لهم ليتمكنوا من أداء فريضتهم ، بالاهتمام البالغ في استقبال المرضى العابرين، وتقديم أفضل الخدمة الطبية لهم.