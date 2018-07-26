أمير منطقة جازان يصدر عددا من التكليفات بديوان الإمارة

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، قرارات إدارية تقضي بتكليف عددا من مدراء الإدارات بديوان الإمارة ، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ياسين بن أحمد القاسم، مبينا بأن المكلفين هم :

– الموظف محمد بن عبدالله بوكر بالعمل بوكالة الشؤون التنموية.

– الموظف صالح بن علي آل حارث مديراً لإدارة التشغيل والصيانة.

– الموظف ابراهيم محمد عشوي للعمل مديراً لإدارة الميزانية.

– الموظف محمد بن موسى حمزي مديراً لإدارة المستودعات.

– الموظف عبدالرحمن بن محمد عشوي بالعمل بمركز وادي جازان.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه الثقة من أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.