19 مليون يورو مقابل تجنيب ” رونالدو ” السجن عامان

نواف السالم(صدى):

انتهي الاتفاق المبرم بين النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، اليوم الخميس، مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية الإسبانية على سداد 19 مليون يورو، إلى وزارة المالية الإسبانية، مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.

ومن جانبها وافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب، وذكرت مصادر قضائية أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرًا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.

فيما اعترف ” رونالدو ” نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، بانتهاك حق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وشمل المبلغ الإجمالي الذي سيسدده ” رونالدو ” والذي يبلغ 19 مليون يورو، الفوائد المستحقة والغرامة، بالإضافة إلى دفع ” رونالدو ” التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.