19 مليون يورو مقابل تجنيب ” رونالدو ” السجن عامان
انتهي الاتفاق المبرم بين النجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” ، اليوم الخميس، مع سلطات الضرائب والسلطات القضائية الإسبانية على سداد 19 مليون يورو، إلى وزارة المالية الإسبانية، مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.
ومن جانبها وافقت مصلحة الضرائب الإسبانية على اقتراح اللاعب، وذكرت مصادر قضائية أن رونالدو لن يقضي عقوبة السجن لعامين نظرًا لعدم وجود سجل إجرامي للاعب.
فيما اعترف ” رونالدو ” نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، بانتهاك حق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
وشمل المبلغ الإجمالي الذي سيسدده ” رونالدو ” والذي يبلغ 19 مليون يورو، الفوائد المستحقة والغرامة، بالإضافة إلى دفع ” رونالدو ” التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.
نوير[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شخص وأمواله هههههههه
نوير[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شخص وأمواله هههههههه
كبتن سابق[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 44 دقيقة
فيما اعترف ” رونالدو ” نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليًا، بانتهاك حق مصلحة الضرائب في إسبانيا خلال الفترة من 2011 إلى 2014.وشمل المبلغ الإجمالي الذي سيسدده ” رونالدو ” والذي يبلغ 19 مليون يورو، الفوائد المستحقة والغرامة، بالإضافة إلى دفع ” رونالدو ” التكاليف التي أسفرت عنها العملية القضائية.يعني ضرائب مدة 3 سنوات بس المبلغ كبيرة جدا قرابة 100 مليون ريال لابد فرض ضرائب علي اللاعبين الاجانب في الاندية السعودية كما فعلت الحكومة الاسبانية مع رونالدو وميسي وغيرهم من اللاعبين الاجانب وليش الشكوي والغرمات علي الاندية لدي محكمة الكاس ضد الاندية بسبب عدم الوفاء بتسديد الرواتب للاعبين الاجانب مثل الا الذي حصل مع كثير من اللاعبين الاجانب وحرمو الاندية من التسجيل واخرهم بنتلي لاعب الهلال غرامة 2 مليون يورو لابد وضع شروط مع اللاعبين الاجانب عند التعاقد معهم بدفع ضرائب للدولة