مسؤول إماراتي ينفي هجوم الحوثيين المزعوم على مطار أبوظبي
نفى مسؤول إماراتي، تعرض مطار أبو ظبي الدولي لأي هجوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وشدد المسؤول الإماراتي، على أن ” العمليات في المطار تسير بشكل اعتيادي ” ، رافضًا بالتالي التقرير الحوثي حول ” توقف حركة الملاحة في المطار ” بسبب الغارات المزعومة.
وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت أن قواتها استهدفت اليوم الخميس مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة، فيما نفى الجانب الإماراتي وقوع الهجوم.
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فهد[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله انها شائعات
نوير[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 38 دقيقة
كل الهجمات الصاروخية الحوثية ضد الاراضي السعودية الامارات لم لم تستهدف باي هجمات صاروخية الي الان ربما لبعد المسافة من اليمن الي الامارات او ربما مدي الصواريخ لاتصل الي هناك