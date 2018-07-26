مسؤول إماراتي ينفي هجوم الحوثيين المزعوم على مطار أبوظبي

وكالات(صدى):

نفى مسؤول إماراتي، تعرض مطار أبو ظبي الدولي لأي هجوم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وشدد المسؤول الإماراتي، على أن ” العمليات في المطار تسير بشكل اعتيادي ” ، رافضًا بالتالي التقرير الحوثي حول ” توقف حركة الملاحة في المطار ” بسبب الغارات المزعومة.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت أن قواتها استهدفت اليوم الخميس مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة، فيما نفى الجانب الإماراتي وقوع الهجوم.

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