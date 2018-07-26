بالفيديو..ناسا تسجل صوت الشمس

واشنطن(صدى):

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بتسجيل صوت الشمس لمدة 40 يومًا باستخدام مرصد “SOHO” الفضائي.

ونشرت الوكالة ملفًا صوتيًا لاهتزازات صوتية للشمس؛ حيث قامت جامعة ستانفورد بجمع البيانات من المرصد الشمسي “Michelson Doppler Imager” وتحويلها إلى صوت، حيث تم إزالة بعض المؤثرات الخارجية من حركة المرصد نفسه وغيرها من الضوضاء. وعلاوة على ذلك ، تم تصفية النتائج وتسريعها 42 ألف مرة.

يجدر الإشارة إلى أن لبشمس تتمتع باهتزازات نجمية مثل أي نجم آخر، حيث يمكن للعلماء من خلالها (الاهتزازات) أن يتوقعوا العمليات التي تحدث داخل النجم.