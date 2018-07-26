بالفيديو.. فتاة ترفض إقلاع طائرة لتنقذ طالب لجوء أفغاني من الموت

ستوكهولم(صدى):

نجحت فتاة سويدية، في إنقاذ حياة لاجئًا أفغانيًا أثناء ترحيله إلى بلاده ليواجه حكماً بالإعدام، وذلك بعد منع الطائرة التي كان يقلها من الصعود.

وتفصيلًا، تصادف وجود الفتاة السويدية التي تدعى إيلين إرسون على متن طائرة كانت متجهة إلى تركيا من السويد، مع رجل أفغاني عمره 52 عاماً على متن الطائرة، قررت السلطات السويدية ترحيله بعد أن رفضت منحه حق اللجوء.

وأقدمت الفتاة على منع إقلاع الطائرة عبر وقوفها فيها وعدم جلوسها، ورفضت الانصياع لطلب طاقم الطائرة بالنزول من الطائرة أو الجلوس على الكرسي قبل أن ترى الرجل الأفغاني ينزل من الطائرة.

وعبر بث مباشر أجرته الفتاة عبر موقع ” فيس بوك ” ، انتشر الفيديو بشكل كبير والذي أظهر إيلي وهي تقف في ممر الطائرة بين مقاعد الركاب: ” أنا أبذل قصارى جهدي لإنقاذ حياة هذا الرجل.. حتى لا يعود إلى الجحيم” .

وأجهشت الفتاة بالبكاء بعد الضغط عليها من قبل طاقم الطائرة، إلا أنها أصرت على موقفها، خاصة بعد أن أعلن عدد كبير من الركاب تضامنهم معها، ونجحت في النهاية في جعل الطيار ينزل طالب اللجوء من الطائرة وسط تصفيق الركاب.

وقالت إيلين إرسون، في تدوينة لها بموقع ” فيس بوك ” بعد ساعات من البث المباشر : ” لن يطرد طالب اللجوء الأفغاني من السويد ” .