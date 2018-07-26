بالفيديو.. فنانة كويتية تؤكد معاناتها بعد إجراء عملية جراحية: نادمة
كشفت الفنانة الكويتية، شوق، عن ندمها بعد إجراء عملية تكميم المعدة، مؤكدة أنها تعاني من مشاكل صحية بسبب العملية.
وقالت ” شوقي ” في بث مباشر لها عبر موقع ” انستجرام ” ، إن العملية حملت أثارًا سلبية على الجسم؛ لكونها تسببت في نقص الحديد والكالسيوم والمعادن في جسمها، ما يجعلها ملزمة بتناول الأدوية طوال حياتها.
وأكدت أنها كانت أقوى جسديًا وأكثر نشاطًا قبل خضوعها لتلك العملية.
يشار إلى أن شوق خضعت قبل مدة إلى عملية جراحية جديدة في أنفها لإزالة التشوه الذي تسبب فيه حادث قبل سنوات.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 52 دقيقة
وش جابرك على مثل هذي العمليات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله لا يبلانا ويرفع عنها ويشفيها