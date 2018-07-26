شاب يخرج من مقبرة ويقتل 3 أشخاص انتقامًا لشرفه

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر، جريمة قتل بشعة، حيث قام القاتل بجريمته بعدما اكتشف علاقة آثمة بين اثنين من المجني عليهم وشقيقته.

و كان القاتل مختبئا في مقبرة، منتظراً قدوم الضحايا وعند سماعه صوت سيارتهم اقترب من مكانهم مناديا عليهم مقلداً صوت شقيقته، وبمجرد أن اقتربوا منه، أخرج بندقيته وضربهم بالرصاص.

وقال المتهم في التحقيقات إنه بعد أن فتح على المجني عليهم النار من البندقية التي اشتراها خصيصا للانتقام لشرفه سقطوا قتلى في الحال، ولم يسمع لأحدهم صوتا. وأكد أنه لم يفارقهم حتى قلبهم يمينا ويسارا للتأكد من أنهم فارقوا الحياة وارتاح من لغط الناس بشرفه.ودفن بندقيته الآلية وما معها من ذخيرة في جلباب قديم بقطعة أرض ملكه.