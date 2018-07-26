شاب يخرج من مقبرة ويقتل 3 أشخاص انتقامًا لشرفه
شهدت محافظة سوهاج في صعيد مصر، جريمة قتل بشعة، حيث قام القاتل بجريمته بعدما اكتشف علاقة آثمة بين اثنين من المجني عليهم وشقيقته.
و كان القاتل مختبئا في مقبرة، منتظراً قدوم الضحايا وعند سماعه صوت سيارتهم اقترب من مكانهم مناديا عليهم مقلداً صوت شقيقته، وبمجرد أن اقتربوا منه، أخرج بندقيته وضربهم بالرصاص.
وقال المتهم في التحقيقات إنه بعد أن فتح على المجني عليهم النار من البندقية التي اشتراها خصيصا للانتقام لشرفه سقطوا قتلى في الحال، ولم يسمع لأحدهم صوتا. وأكد أنه لم يفارقهم حتى قلبهم يمينا ويسارا للتأكد من أنهم فارقوا الحياة وارتاح من لغط الناس بشرفه.ودفن بندقيته الآلية وما معها من ذخيرة في جلباب قديم بقطعة أرض ملكه.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50478 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 12 دقيقة
اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا و مكائد البشر،،
اللهم ابعد عنا شر من اراد بنا شراً و رد كيده في نحره واحرسنا بعينك التي لا تنام..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 6 دقائق
مساء الخير للجميع،،
ارحب أخوي ابو محمد،،
يالله حيه..
وحشتنا ياحبيب اشلونك عساك طيب
اخبارك متوصلنا عسى تسألو عنا
ترانا على خبرك طول الوقت في ذكرك
اوحشتنا ياحبيب..