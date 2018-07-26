أمير تبوك يدشن مهرجان الورد والفاكهة

محمود البلوي(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمس, فعاليات مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة، الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة بالتعاون مع مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر لتنظيم الفعاليات والمعارض.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المهرجان صاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر منظم المهرجان , وأمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق , ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي .

بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم قص سموه الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان الذي يستمر عشرة أيام على مساحة تتجاوز مائة وثلاثين ألف متر مربع بمنتزه الأمير فهد بن سلطان، حيث اطلع سموه على مكونات قرية الورد والفاكهة التي تضم إنتاج الشركات الزراعية بالمنطقة والمزارعين المشاركين في هذا المهرجان .

واطلع سموه على منتوجات تلك الشركات من فواكه وورد وزيتون وأغذية , وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة التي أقامها شباب وشابات المنطقة لعرض منتجاتهم ، واستمع سموه لقصص نجاحاتهم التي بدأت من الصفر وأصبحت ذات رواج كبير في الأسواق المحلية، وشجع سموه الشباب والشابات مؤكدا أنهم الثروة الحقيقة للوطن، وأثنى على جهودهم التي جعلت من هوية المنطقة الزراعية مهواً لقلوب الكثير .

بعدها زار سموه أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان , واطلع على منتوجاتهم وشجعهم , عاداً مشاركتهم الدائمة بهذه المهن الشريفة مكسباً حقيقاً لأي مهرجان , مؤكداً سموه دعمه الدائم لكل مايخص الأسر المنتجة .

عقب ذلك توجه سموه لمسرح المهرجان, وشاهد الأوبريت الذي حمل عنوان ” بوابة التاريخ…تبوك” .

وعبّر سمو أمير منطقة تبوك في تصريح صحفي عن سعادته بوجوده في المهرجان لمشاركة أهالي مدينة تبوك وزائريها المتواجدين من رجال ونساء وأطفال, ومشاركتهم فرحتهم.

وقال سموه : ” إن هذه ليلة فرح وليلة يجتمع فيها الجميع ونتمنى لهم قضاء وقت طيب وجميل” , مؤكداً سموه أن تبوك مثلها مثل مناطق المملكة الأخرى تزخر بالعديد من مقومات الجذب السياحي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقوم بدور كبير في دعم السياحة في المنطقة والعمل على إبرازها واستثمار هذه المقومات لخدمة الأهالي وزار المنطقة.

وأبان سموه أن الهدف من إقامة هذا المهرجان إدخال البهجة والسرور والفرحة للأسر والعوائل وفرحتهم ببلدهم وشعبهم ومليكهم وهذا هو الأساس , وأن يستمتع الجميع بهذه الأوقات السعيدة من عمر المهرجان.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني , ووكلاء الإمارة المساعدون , ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمع كبير من المواطنين والمواطنات.