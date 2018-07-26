مركز توجيهي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عرفة ب ١٥ لغة

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأ مركز جبل عرفة التوجيهي التابع للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعماله التوعوية ضمن خطة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ .

وقد كلفت الرئاسة عدداً من العاملين فيه يساندهم عدد من المترجمين للمساهمة في إيصال رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والتوجيهية للحجاج، ويرتكز عمل الأعضاء على تنبيه الزوار على بعض الأخطاء والمخالفات التي قد تقع عند جبل عرفة ، كما يقومون بتوجيه الحجاج للأفعال المشروعة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حفاظاً على اتباعهم للهدي النبوي واستثماراً لهذا الموسم العظيم الذي يفد فيه جمع غفير من الحجاج.

وقد ساهم وجود الأعضاء في إرشاد الزوار وتعليمهم المنهج الشرعي وإهداؤهم المواد التوعوية بعدة لغات لتصحيح ما قد يقع من مخالفات ومعالجة الأخطاء، كما يوزع أعضاء المركز التوجيهي الكتب التوجيهية والمواد السمعية بعدد من اللغات لتبيين الطرق المشروعة في أداء الحج والعمرة والزيارة. ويستمر عمل المركز التوجيهي بجبل عرفة طوال العام وتزيد الرئاسة من جاهزيته خلال موسم الحج بدعمه بالمواد التوعوية والأعضاء المؤهلين مع المترجمين.

وقد خصصت الرئاسة لموسم حج هذا العام أكثر من 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع للقيام بالتوعية والتوجيه للحجاج في مكة والمدينة كما دربت 800 عضواً على القيام بالأعمال التوعوية والتوجيهية للحجاج.