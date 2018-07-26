تعليم الرياض تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للبنين والبنات والتشكيلات المدرسية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439 .
وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أن الاستعلام للمنقولين سيكون عن طريق برنامج نور عبر الرابط هنــــا.. ، وبوابة الرياض التعليمية من خلال الرابط هنــــا..
نهى[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع
نوير[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة
يعطيكم العافية