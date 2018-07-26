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تعليم الرياض تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

تعليم الرياض تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية
حمود العنزي(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للبنين والبنات والتشكيلات المدرسية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439 .

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أن الاستعلام للمنقولين سيكون عن طريق برنامج نور عبر الرابط هنــــا.. ، وبوابة الرياض التعليمية من خلال الرابط هنــــا..


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 1 ساعة

يعطيكم العافية

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