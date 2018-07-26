تعليم الرياض تعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

حمود العنزي(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للبنين والبنات والتشكيلات المدرسية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439 .

وأوضحت إدارة تعليم الرياض، أن الاستعلام للمنقولين سيكون عن طريق برنامج نور عبر الرابط هنــــا.. ، وبوابة الرياض التعليمية من خلال الرابط هنــــا..