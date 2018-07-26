بعد استغاثتها.. ضبط رجل اغتصب ابنة شقيقه بشكل متكرر

أنقرة(صدى):

رفعت إمرأة وابنتها دعوى قضائية، ضد شقيق زوجها؛ على خلفية قيامه بالاعتداء الجنسي على ابنتها صاحبة الـ 18 عامًا.

وفي التفاصيل، تعرضت فتاة تركية للاغتصاب على يد عمها ؛ الذي تعمد إيذائها هي ووالدتها بعد مرض أبيها، موضحة أنه لم يكتف عمها بالاعتداءات الجنسية بل وصل الأمر لتركهما بدون طعام، ومحاولة الاستيلاء على بيتهم.

وكانت الفتاة خرجت عبرفيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتستغيث، حيث لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة ضد عمها منذ ان رفعت دعوى ضده في مارس الماضي.

وتفاعلت السلطات التركية ووزارة الأسرة مع الفتاة؛ وتوعدت العم المغتصب بأقصى العقوبات.