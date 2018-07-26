” ترامب ” يهدد بفرض عقوبات على تركيا

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، لاعتقالها القس أندرو برونسون من مدة طويلة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم ورجل عائلي وإنسان رائع. يعاني كثيرا. يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور ” .