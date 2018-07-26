” ترامب ” يهدد بفرض عقوبات على تركيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا، لاعتقالها القس أندرو برونسون من مدة طويلة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم ورجل عائلي وإنسان رائع. يعاني كثيرا. يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1189 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياريت تركزوا مع تركيا هتلاقوا فيها مخالفات كثيرة
نوير[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين
في الاخر ما بتعملو شئ
ولا عقوبات ولا كذا
قلم صريح[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
مو باقي الى يرفع عقوبات للمريخ ابن المترديه الى يدعمه الى اردى منه