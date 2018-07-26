الملكة تمنع ميجان من تناول طعامها المفضل فهل تتمرد؟
لم تكن دوقة ساسيكس، ميجان ميركل، تتوقع أن تتضمن القواعد الملكية التي ينبغي عليها الالتزام بها، الاستغناء عن طعامها المفضل وهو المعكرونة.
وتغيب المكرونة عن قائمة الطعام في القصر الملكي؛ نظرًا لكره الملكة إليزابيث للأطعمة النشوية، حيث تتجنب تناول المعكرونة والبطاطس، بينما تختار السمك المشوي أو الدجاج والخضروات بدلًا منها.
ويعد هذا الأمر تعديلًا صعبًا بالنسبة إلى ماركل، التي صرَّحت ذات مرة أن طبق المعكرونة هو الطبق المفضل لها.
و بشكل عام، تحافظ دوقة ساسيكس على حميتها الصحية من خلال الالتزام بنظام غذائي معظمه نباتي، مع استثناء عرضي.
رااايق[ عدد التعليقات: 5028 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا أنتي ما تحبين هذا الأكل غيرك يحبه ***
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حتى اسألي أختنا جنوبية ***!! هههههههه
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عاد المكرونة أو المعكرونة ** هـ الأيام مسوية شغل معاااي * هههههههه
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كله مجبوس ومجبوس * قلنا نغير شوي ** هههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50475 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهلا بهاالطله ياعجوزنا الملكه ,,
,, بس ماقلتي لي ، ليش تأخرتي باالقبَّعه ما ارسلتيها لي ……..؟
,, ودي اهدي القبعه لأختنا لست محرومه ,,
,, وعدتيني باالقبعة الزينه وزرعتيني بحقل النسيان .. مايصير يامعوده ماهي من شيمة الملكات ,,
أبو مها[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههههه إذا انت واعد الأخت لست محرومة ياأخ أبو محمد شوف لها وحدة مقلدة وماراح تنتبه خخخخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50475 ] نشر منذ 38 دقيقة
ياهلا باالحبيب ابو مها ..
,, الحقيقه انا ماواعدت الأخت العزيزه لست محرومه بشي ,,
,, بس انا من تلقاء نفسي ، يعني ناوي ، اهديها للأخت لست محرومه ،،
,, تقديراً وإجلالاً لها البّسها لباس الملكات المعتّقات ,,
,, بس الملكه طولتها ، لاهي اللي ماتت على شان تنفذ وصيتها وتجيني القبعه ، ولاهي اللي ارسلتها ,,
,, هذا كل مافي الموضوع ، وانت سالم والسلام ,,