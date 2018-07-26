الملكة تمنع ميجان من تناول طعامها المفضل فهل تتمرد؟

لندن(صدى):

لم تكن دوقة ساسيكس، ميجان ميركل، تتوقع أن تتضمن القواعد الملكية التي ينبغي عليها الالتزام بها، الاستغناء عن طعامها المفضل وهو المعكرونة.

وتغيب المكرونة عن قائمة الطعام في القصر الملكي؛ نظرًا لكره الملكة إليزابيث للأطعمة النشوية، حيث تتجنب تناول المعكرونة والبطاطس، بينما تختار السمك المشوي أو الدجاج والخضروات بدلًا منها.

ويعد هذا الأمر تعديلًا صعبًا بالنسبة إلى ماركل، التي صرَّحت ذات مرة أن طبق المعكرونة هو الطبق المفضل لها.

و بشكل عام، تحافظ دوقة ساسيكس على حميتها الصحية من خلال الالتزام بنظام غذائي معظمه نباتي، مع استثناء عرضي.