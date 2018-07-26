مقتل 11 طفل نتيجة تناول الفياغرا

أمستردام(صدى):

تسببت تجربة إكلينيكية بتناول عدد من النساء الهولنديات الحوامل حبوب ” الفياغرا ” ، وذلك للحفاظ على الأجنة في أرحامهن بعد وجود مشاكل في المشيمة لديهن.

وذكرت وسائل الإعلام الهولندية، أن نتائج هذه التجربة جاءت وخيمة، حيث تسبب تناول الفياغرا في وفاة 11 طفلا من حديثي الولادة.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، على اكتشاف مشاكل في الرئتين لدى 17 طفلا، و15 امرأة في انتظار نتائج التحاليل بشأن صحة أطفالهن.

أجرت هذه التجربة كلية الطب بجامعة أمستردام، بمشاركة 93 حاملا، وقد تقرر وقف التجربة الأسبوع الماضي، مع العلم أن نتائج التجارب المخبرية على الفئران كانت إيجابية، حيث حسنت الفياغرا تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين.

ودفعت نتائج التجارب على الفئران العلماء إلى الاعتقاد بأن تناول هذا الدواء سيفيد النساء الحوامل ويحسن تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين، ما سيؤثر إيجابيا في نموه.