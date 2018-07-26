بالفيديو والصور..لاعبو الاتحاد يؤدون تدريباتهم الصباحية بالنمسا
نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الخميس، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور ومقطع فيديو للاعبين أثناء التدريبات الصباحية خلال المعسكر الإعدادي الخارجي المقام بالنمسا.
وأوضحت ” الفيديو ” ، أداء اللاعبين للتمارينات اللياقية بالجرى حول الملعب وأداء تسديدات للكور الثابتة، بالإضافة إلى أداء حراس المرمي لتدريباتهم الخاصة.
🎥 تحدي النمور #النمور_في_النمسا pic.twitter.com/QsSIeaFtiu
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٢٦ يوليو ٢٠١٨
تركي[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق