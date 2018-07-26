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بالفيديو والصور..لاعبو الاتحاد يؤدون تدريباتهم الصباحية بالنمسا

بالفيديو والصور..لاعبو الاتحاد يؤدون تدريباتهم الصباحية بالنمسا
ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، اليوم الخميس، بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور ومقطع فيديو للاعبين أثناء التدريبات الصباحية خلال المعسكر الإعدادي الخارجي المقام بالنمسا.

وأوضحت ” الفيديو ” ، أداء اللاعبين للتمارينات اللياقية بالجرى حول الملعب وأداء تسديدات للكور الثابتة، بالإضافة إلى أداء حراس المرمي لتدريباتهم الخاصة.

 

 


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[ عدد التعليقات: 839 ] نشر منذ 2 ساعتين

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