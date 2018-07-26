لاعب مغربي يقترب من الارتباط بممثلة إباحية
وثّقت عدسات ” الباباراتزي ” ، لقاء جمع بين اللاعب المغربي الأصل والفرنسي الجنسية عادل رامي، بوالدة حبيبته الحالية الممثلة الإباحية باميلا أندرسون.
وكشفت تقارير إعلامية، أن هناك رغبة جدية بين الطرفين للارتباط الرسمي، وهو ما دعّمه لقاء التعارف الذي جمع بين اللاعب ووالدة ” أندرسون ” .
يذكر أن ” أندرسون ” تكبر عادل رامي بعدة سنوات حيث إنها في أواخر الأربعينيات من العمر، إلا أن مظهرها لا يوحي بذلك.
العدناني[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 3 ساعات
كويس له
يلقى الطريق قدامه سالك
…
الله ياخذه هو واياها
زائر[ عدد التعليقات: 2528 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذولي يعرفون من الاسلام فقط اسمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50478 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بوجه الله الكريم منهم ومن افعالهم ، وأبرأ إليه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10957 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3418 ] نشر منذ 22 دقيقة
معليش هي ليست ممثلة إباحية هي بطلة حلقات بي وتش التلفزيونية و هي كندية الجنسية و نطلب له الهداية ان شاء الله
أبو مها[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 13 دقيقة
نجاة محمد بل هي ممثلة إباحية حتى أنا تفاجئت بالخبر ولما اطلعت تأكدت