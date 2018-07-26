لاعب مغربي يقترب من الارتباط بممثلة إباحية

مليكة فؤاد(صدى):

وثّقت عدسات ” الباباراتزي ” ، لقاء جمع بين اللاعب المغربي الأصل والفرنسي الجنسية عادل رامي، بوالدة حبيبته الحالية الممثلة الإباحية باميلا أندرسون.

وكشفت تقارير إعلامية، أن هناك رغبة جدية بين الطرفين للارتباط الرسمي، وهو ما دعّمه لقاء التعارف الذي جمع بين اللاعب ووالدة ” أندرسون ” .

يذكر أن ” أندرسون ” تكبر عادل رامي بعدة سنوات حيث إنها في أواخر الأربعينيات من العمر، إلا أن مظهرها لا يوحي بذلك.