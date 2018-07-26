بالفيديو.. لحظات مروعة بعد خروج قطار من محطة بدون سائق

تونس(صدى):

شهدت تونس اليوم واقعة غريبة من نوعها، بعد خروج قطار من محطة دون سائق بسبب خطأ حدث عندما نزل السائق لتفقد عطب في نظام غلق الأبواب.

وكادت الحادثة أن تتسبب بمقتل عشرات الركاب لولا أن مسؤولي شركة القطارات حوّلوا سكة القطار بسرعة، وقطعوا الكهرباء عنه، ليتوقف في ضاحية فندق جديد قرب العاصمة.

وأوضح المتحدث باسم شركة القطارات أنه تم تسجيل بعض حالات الإغماء بسبب حالة الفزع التي انتابت المسافرين.