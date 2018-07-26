على خطى الفلبين..أنباء عن توجه غينيا لحظر سفر الخادمات للكويت

خالد الظفيري(صدى):

انتشرت الأنباء عبر وسائل إعلام كويتية محلية ، حول توجه غينيا لحظر سفر الخادمات للكويت.

وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام إن غينيا تتوجه لحظر سفر الخادمات؛ على خلفية تعرض خادمة غينية لكسور في جسدها؛ عقب قفزها من الطابق الرابع؛ بسبب محاولتها الفرار من كفيلها وحرمانها من الأكل.

وحتى الأن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل الطرفين، أو التأكيد على توجه غينيا لحظر السفر للكويت، وفي حالة التأكد سنوافيكم بالتفاصيل.

يجدر الإشارة إلى أن الكويت شهدت أزمة مماثلة مع الفلبين قبل أشهر؛ على خلفية العثور على خادمة فلبينية مقتولة في ثلاجة داخل منزل.