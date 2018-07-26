أبوظبي الرياضية تفوز بحقوق البث الحصري لـ ” كأس العرب للأندية “

نواف السالم(صدى):

فازت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لأبوظبي للإعلام بحقوق البث الحصري لمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، على قنواتها المفتوحة، بعد توقيعها اتفاقية مع شركة صلة الرياضية.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام في بيان: يأتي توقيع الاتفاقية للحصول على حقوق البث الحصري للبطولة الأقوى بين البطولات العربية في كرة القدم، وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لأبوظبي للإعلام والرامية إلى توفير تغطية ومتابعة شاملة لأهم الأحداث والمناسبات والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة تلك التي تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الجمهور العربي.

وأضاف أن قرار الشركة بنقل منافسات البطولة على القنوات المفتوحة تأكيدٌ على التزامنا تجاه الجمهور بإتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة أهم الفعاليات الرياضية العربية بشكل مجاني.