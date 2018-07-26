الاتحاد يصل لاتفاق مع لاعب الأهلي
كشفت مصادر عن توصل نادي الاتحاد إلى قرار مع منصور الحربي لاعب النادي الأهلي؛ لانتقال الأخير لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي.
ويتضمن الاتفاق انتقال لاعب الأهلي إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين وحصوله على 3 ملايين في الموسم الواحد.
ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات.
رااايق[ عدد التعليقات: 5028 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق لك ** يااا منصور الحربي ** والى الأمام دائماً ***
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هذا اللاعب أنظلم كثير ** بجلوسه أحتياطي **!!!
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وهو لا عب بالفعل يستاهل يكون بالتشكيل الأساسي ***