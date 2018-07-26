الاتحاد يصل لاتفاق مع لاعب الأهلي

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن توصل نادي الاتحاد إلى قرار مع منصور الحربي لاعب النادي الأهلي؛ لانتقال الأخير لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي.

ويتضمن الاتفاق انتقال لاعب الأهلي إلى صفوف الاتحاد لمدة موسمين وحصوله على 3 ملايين في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال ساعات.