الصحة: إغلاق مجمعين لطب الأسنان مخالفين للأنظمة بالقريات

علي العنزي(صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات ممثلة في الإدارة الإلتزام، اليوم الخميس، إغلاق مجمعين خاصين لطب الأسنان، وذلك بعد رصد مخالفات للأنظمة والتعليمات.

ورصدت لجان التفتيش بإدارة الالتزام، تشغيل المجمعين دون وجود أخصائيين من الأطباء، ونقص طاقم التمريض المتخصص، بالإضافة إلى عدم وجود غرفة نفايات طبية.

وطالبت صحة القريات، المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بالإشتراطات المطلوبة لتشغيل المنشآت الصحية الخاصة.