فلسطين تجرم ” رقصة كيكي ” وتحقق مع ناشري مقاطعهم

القدس(صدى):

أعلنت نيابة مكافحة الجرائم المرورية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن ممارسة ” رقصة كيكي ” جريمة يحاسب عليها القانون.

وأشارت النيابة في بيان له، أن القانون يعاقب الممارسين لها بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة، وغرامة مالية تقدر بـ120 دينار أردني، أو بإحدى العقوبتين.

وقررت النيابة، ضبط وإحضار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وذلك بعد نشرهم مقاطع يظهر فيها أشخاص يقومون بالرقصة الشهيرة.

كما تتضمن العقوبة، سحب رخصة القيادة، وإمكانية الحجز الإداري للمركبة، ويضاعف العقاب في حال عاد المحكوم إلى ممارسة المخالفة خلال عامين.