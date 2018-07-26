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المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف العاصمة الأفغانية

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف العاصمة الأفغانية
واس(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف قافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
الله يلعن الارهاب

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