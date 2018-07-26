بالصور.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد بعد فقدان وزنها
نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مجموعة من الصور لها التي فاجأت بها الجمهور نظرًا للتغير الكبير في شكلها، عقب عملية تكميم خضعت لها قبل أشهر.
وظهرت ” الشعيبي ” في الصور التي نشرتها عبر موقع ” إنستجرام ” ، بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، مع تسريحة شعرها الشبابية ومكياجها المميّز ، فكانت أقرب للفتاة العشرينية.
ابو منارّ[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
وش ذا البلاوي الريحه خايسة
ابواحمد[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 3 ساعات
من كبر حرها عسرن كهله
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله من الشيطان
انا متأكد 100% ان ريحة العرق فايحه من كل مكان
مسويه نفسها ميريام فارس وهي ما تعرف انها مو ميريام هي ميريامات فارسات لعنبو ذي الفره
سبحان الله العظيم وبحمده[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3418 ] نشر منذ 11 دقيقة
ربنا يهديكي ناسية انك تعديتي ال50 و عايشة دور المراهقة