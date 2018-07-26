بالصور.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد بعد فقدان وزنها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مجموعة من الصور لها التي فاجأت بها الجمهور نظرًا للتغير الكبير في شكلها، عقب عملية تكميم خضعت لها قبل أشهر.

وظهرت ” الشعيبي ” في الصور التي نشرتها عبر موقع ” إنستجرام ” ، بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، مع تسريحة شعرها الشبابية ومكياجها المميّز ، فكانت أقرب للفتاة العشرينية.