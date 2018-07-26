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بالصور.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد بعد فقدان وزنها

بالصور.. هيا الشعيبي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد بعد فقدان وزنها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مجموعة من الصور لها التي فاجأت بها الجمهور نظرًا للتغير الكبير في شكلها، عقب عملية تكميم خضعت لها قبل أشهر.

وظهرت ” الشعيبي ” في الصور التي نشرتها عبر موقع ” إنستجرام ” ، بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، مع تسريحة شعرها الشبابية ومكياجها المميّز ، فكانت أقرب للفتاة العشرينية.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات

وش ذا البلاوي الريحه خايسة

[ عدد التعليقات: 328 ] نشر منذ 3 ساعات

من كبر حرها عسرن كهله

[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ بالله من الشيطان
انا متأكد 100% ان ريحة العرق فايحه من كل مكان
مسويه نفسها ميريام فارس وهي ما تعرف انها مو ميريام هي ميريامات فارسات لعنبو ذي الفره

[ عدد التعليقات: 3418 ] نشر منذ 11 دقيقة

ربنا يهديكي ناسية انك تعديتي ال50 و عايشة دور المراهقة

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