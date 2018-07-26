” الإعلام ” تطلق الهوية الجديدة لحج 1439 بتصميم شباب سعودي

سعيد العجل(صدى):

أطلقت وزارة الإعلام السعودية اليوم، ممثلة بمركز التواصل الحكومي؛ الهوية الجديدة وشعار موسم حج هذا العام 1439هـ.

وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ومدير عام مركز التواصل الحكومي إن إطلاق الهوية الجديدة يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية الشاملة لموسم الحج، التي تشرف الوزارة على تنفيذها حالياً، وتهدف إلى تقديم الصورة المثلى للدور الإسلامي الرائد الذي تقوم به المملكة، وإبراز ما حققته من إنجازات حضارية في الحرمين الشريفين، فضلاً عما تقدمه لضيوف الرحمن من خدمات متكاملة ومتميزة، استشعاراً لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى بقاع العالم.

وذكر الدكتور عبدالله المغلوث أن الهوية الجديدة هي إحدى المبادرات التي تقدمها وزارة الإعلام ضمن خطة الحج، وتستمد روحها من عظمة الزمان وقدسية المكان، اللذين تمثلهما فريضة الحج إلى بيت الله الحرام. مضيفاً أن تصميم الهوية قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، ليعكس عدة معان ظاهرة وخفية، تبين ما في الحج من شعائر مقدسة ومعالم جليلة وغايات سامية.

وأكد المتحدث الرسمي حرص معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراته، مدللاً بأن مركز التواصل الحكومي يعمل به أكثر من 40 شاباً سعودياً، في مختلف تخصصات الإعلام التقليدي والجديد؛ تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وغيرها.

وأشار الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الخطة الإعلامية للحج هي واحدة من عديد من الخطط والمبادرات التي قدمها مركز التواصل الحكومي لدعم عمل الجهات الحكومية، في إطار سعي وزارة الإعلام لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وخلق التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتوحيد الرسالة الإعلامية لمواكبة عملية التحول الوطني، وإبراز إنجازات النهضة التي تشهدها المملكة للرأي العام المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور المغلوث أن التصميم الذي تضمنته الهوية الجديدة لحج هذا العام؛ يقدم الكعبة المشرفة كمربع في مركز الشعار، كدلالة على أنها قلب مكة المكرمة، التي هي قلب المملكة، التي هي قلب العالم. وأضاف أن ساعة مكة تظهر ضمن الشعار؛ من خلال الاستدارة ومربع المنتصف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ركن الطواف في الحج يجسده الشعار، من خلال الخطوط نصف الدائرية حول المربع، ومن ثمَّ تتجسد مركزية موقع مكة المكرمة من خلال الكعبة قبلة المسلمين، في الصورة الشاملة للشعار، التي تظهرها في قلب العالم.

وأشار المتحدث إلى أن كلمة “حج” تظهر في الشعار من خلال الخطوط المستديرة، موضحاً أنها في الأصل عبارة عن حرفي الحاء (الاستدارة الخارجية)، وحرف الجيم (الاستدارة الداخلية) بينما يمثل مربع الكعبة نقطة حرف الجيم. وأضاف أن الشعار يعكس أيضا معنى استقبال المملكة الدائم للمسلمين من كل أقطار الأرض، من خلال إشارة الاستقبال (wifi ( التي تظهر هذا المعنى، من خلال الأقواس العليا التي تشبه إشارة الاستقبال في شبكات الاتصال.

جدير بالذكر أن الهوية الجديدة للحج سيجري استخدامهما عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، ونشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

كما سيتم إطلاق موقع إلكتروني يحمل الهوية الجديدة، ليكون مصدراً إعلامياً، مخصصاً لنشر أخبار وبيانات موسم حج 1439هـ، والتعريف بمبادراته، وما يتخلله من أنشطة وفعاليات.

وكان مركز التواصل الحكومي قد قام منذ إطلاقه قبل ستة أشهر؛ بإعداد وإنتاج ونشر مئات من المنتجات الإعلامية، من بين جهوده الأخرى للتخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطط، وإدارة الحملات الإعلامية، فضلاً عن الرصد والتحليل، وتقديم المبادرات والإشراف على تنفيذها.

وقد تنوعت منتجات المركز ما بين الرسائل الإعلامية والفيديوهات والإنفوجرافيك والموشن جرافيك والأخبار والبيانات والرصد الإعلامي والتقارير الصحفية؛ ومنها نشر 266 إنفوجرافيك، وبث 273 فيديو.