” خلفان ” يتوعد المتربصين بالمملكة والإمارات: ستندمون وتتباكون

أبو ظبي(صدى):

استنكر نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، تربص تنظيم الحمدين وجماعة الإخوان لكل من بارك التنسيق السعودي الكويتي.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن تنظيم الحمدين والإرهابي عزمي بشارة يربون أجيال على عداوة المملكة، قائلًا ” كأن التنسيق بين المملكة والكويت جريمة..لا بارك الله فيكم من خونة ” .

وأوضح أن عصابات عزمي بشارة المتربصة بالمملكة والعرب والداعمة لإيران لن تفلح، قائلًا ” حتى ترون حقارة البعض وسخافتهم يلعنون ويشتمون ويعتبروني مثير فتنة لكوني باركت التنسيق السعودي الكويتي…فقط لأن كل من يمد يده للتنسيق مع المملكة لا يريدون أن تثني عليه أو على الطرفين..أي نذالة فيهم ..إنهم الاخونج وجماعة تنظيم الحمدين والحوثيين والإيرانيين وكل من يموت من المملكة ” .

وتوعد ” خلفان ” بكل من يتربص بالمملكة والإمارات ويستهدف أمنهم بالعزلة كتنظيم الحمدين، مغردًا ” قسمًا أن الذين يستهدفون المملكة من الخونة العرب سيلاقون مصير الحمدين من العزلة، وأن الذين يشنون على الإمارات حملاتهم سيندمون وسيتباكون أكثر مما تباكوا أمام العالم ” .