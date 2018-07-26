” زوج ” يتاجر بلحم زوجته من أجل المخدرات

القاهرة(صدى):

تقدمت سيدة مصرية بشكوى ضد زوجها أمام محكمة الأسرة مطالبة خلعه؛ وذلك بعد أن تحول زوجها من مصدر أمان واستقرار لها إلى شخص آخر لا يعي شيئًا عن الغيرة على عرضه وأهل بيته، قائلة: ” جوزي باعني لحم رخيص ” .

وبدأت السيدة في سرد ما عانته مع زوجها، قائلة: ” لم يكتمل العام علي زواجنا حتى تحول زوجي الي شخص لعين غير الذي عرفته، يشرب الخمر ويسهر لساعات متأخرة خارج المنزل، وعندما كان يعود تنتابه حالة من السكر العمياء، وتفوح من فمه رائحة الخمور، وعندما كنت أعابته كان يضربني بشدة ” .

واستكملت ” السيدة ” ما حدث مع زوجها بصوت ملئ المرارة: ” وصل حد الفسق بزوجي إلى أنه كان يجبرني علي السهر معه وأصدقائه وارضائهم وتنفيذ رغباتهم، وكان يجبرني علي ممارسة الرزيلة مع أصحاب السوء؛ مقابل حصوله علي رضائهم ومنحه كيفه من المخدرات، وعندما كنت ارفض كان يجبرني علي ذلك بالضرب والاهانة ” .