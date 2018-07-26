وزير العمل يلتقي مجلس إدارة هندسية

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية «هندسية»،في ديوان الوزارة يوم الأربعاء الموافق ١٢ذو القعدة١٤٣٩هـ.

وفي مطلع الاستقبال رحَّب معاليه بأعضاء المجلس ،وأكَّد دعم الوزارة لجميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق أهدافها والتي يعول عليها المساهمة في نهضة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

من خلال تنفيذ رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبرامجها المستقبلية ثم بدأت أولى فعاليات الاجتماع حيث استعرض الجميع فيلماً وثائقياً عن جمعية هندسية تمت الإشارة فيه إلى نشأة الجمعية وأهدافها وإنجازاتها والخطة الإستراتيجية لها ،وقد أثنى معالي الوزير على العرض وأشاد بالعمل المهني الإحترافي للجمعية .

وفي ختام اللقاء استمع معاليه للأعضاء حول التحديات التي تواجه الجمعية في سبيل تحقيق رسالتها ،وناقش معهم سبل الدعم الممكنة ، وفي ختام اللقاء أكَّد معاليه دعم الوزارة المستمر للجمعية ، والذي كان محل شكر وتقدير الجميع.