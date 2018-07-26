لاحتجاجها ضد الملالي.. إيران تقضي بالسجن 5 سنوات على فتاة يتيمة

طهران(صدى):

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف في محافظة مازندران شمال إيران، حكمت بالسجن خمس سنوات و25 يومًا ضد فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، بسبب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير الماضي، ضد النظام والحكومة.

وأوضحت أن محكمة الاستئناف بمحافظة مازندران قررت تخفيف الحكم الصادر بحق الناشطة ” مريم محمدي ” ، من السجن سبع سنوات إلى خمس سنوات و25 يومًا بتهمة التحريض على النظام ورفع شعارات مناهضة له.

وأكدت، أن المحكمة ألغت الحكم الذي أصدرته في أبريل الماضي، محكمة الثورة بمحافظة مازندران ضد مريم محمدي وهو السجن سبع سنوات وقامت بخفض الحكم بمقدار الربع، ليصبح 5 سنوات و25 يومًا؛ فيما أن الفتاة الناشطة هي يتيمة وتعيش في قرية بمدينة بابل التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران، وشاركت في الاحتجاجات الشعبية وكانت تطالب برحيل النظام.

ومن الجدير بالذكر، إنه شهدت نحو 100 مدينة إيرانية منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي، احتجاجات عارمة ضد الحكومة والنظام استمرت حتى منتصف يناير، بعد حملة قمع أمنية نفذتها السلطات ضد المحتجين، أسفرت عن مقتل 35 شخصًا من المتظاهرين ورجال الأمن بسبب المواجهات.