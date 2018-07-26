الحصان: ترقية تداول في مؤشر داو جونز تعكس ثقة المستثمرين

عادل الحربي(صدى):

كشف المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبدالله الحصان، عن مزايا ترقية السوق المالية في المملكة كسوق ناشئة في مؤشر إس أند بي داو جونز.

وأكد ” الحصان ” أن هذه الترقية تعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق، وتدل على تمكنها من الوصول إلى مكانة أفضل بين أكبر الأسواق العالمية الناشئة وأكثرها سيولة وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.

كما أضاف أن ترقية السوق تعكس مدى تأثير التطورات التي حققتها خلال الـ6 أشهر الماضية والتي أدت لانضمام تداول لمؤشري إم اس سي آي وفوتسي راسل العالميين للأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن ” تداول ” تواصل التزامها بتحقيق التطورات التي تم تطبيق الكثير منها حتى الآن والتي من شأنها تحفيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية.