أودي تكشف عن جيلها الجديد ” Q3 2019 ” بتصميم عضلي ومزيد من التقنيات

واشنطن(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية ” أودي ” عن الجيل الجديد المطور من سيارتها Q3 ، الذي ياتي أفضل في التصميم مع مزيد من التقنيات ومجموعة من المحركات المختلفة. ويأتي تصميم السيارة المحسنة بوحي موديلات أودي الأعلى مع مزيد من العضلية في الشكل وتصميم مشابه لموديلات Q8 مع شبكة تهوية عمودية القضبان ومصابيح أمامية تبدو كما لو كانت نسخ أكبر من الموجود في أودي A3 Sportback مع عجلات تتراوج بين 17 و20 بوصة.

وقد زادت السيارة الجديدة في الطول بواقع 9.65 سم وفي قاعدة العجلات 7.6 سم وهو ما وفر مزيد من الاتساع في المقصورة مع تحسين سعة التخزين الخلفية للسيارة عن موديلات 2018. وستتوفر السيارة عالمياً بثلاث محركات لم تعلن عنهم الشركة بعد ولكن يتوقع أن يكون أحدهم المحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني للنسخة بالمواصفات الأمريكية من السيارة مع ناقل حركة اس ترونيك ثنائي القابض من 7 سرعات ونظام الدفع الكلي كواترو.

كما ستأتي السيارة بستة وضعيات للقيادة تتمثل في أوتو وكمفورت وديناميك وأوف رود وافيشيانسي وانديفيدوال مع ممتصات صدمات أوتوماتيكية. وفي الداخل يتوفر للسيارة ملامح كذلك من Q8 ولكن بدون شاشتين في الكونسول الوسطي مع شاشة واحدة 8.8 بوصة للنظام الترفيهي فوق أزرار HVAC ونظامي اندرويد اوتو وابل كار بلاي بصورة قياسية.

كما يتوفر للسيارة مدخلي USB في الأمام واثنان في الخلف ومخرج بقوة 12 فولت في الخلف وشاشة أكبر للنظام الترفيهي بصورة اختيارية 10 بوصة ومقصورة افتراضية 12.3 بوصة. وزودت السيارة بباقة من تكنولوجيا الأمان مثل مكابح الطواريء الأمامية والتحذير من حركة المرور الخلفية ومثبت السرعة القابل للتكيف ومساعد المسار النشط والتحذير من مغادرة المسار. ومن المنتظر توفر السيارة في الأسواق الأوروبية في نوفمبر المقبل وبدء المبيعات في أمريكا في 2019.