بالفيديو.. معجبة تسحب أحلام من فستانها على المسرح
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لمعجبة من وسط الجمهور الذين حضروا مسرح الدولبي، وهي تسحب فستان الفنانة الإماراتية أحلام أثناء إحيائها حفلاً في ولاية لوس أنجلوس في أميركا.
وعندما اقتربت أحلام من حافة المسرح سارعت الفتاة الى سحب فستانها للفت انتباه أحلام والتقاط صورة معها، في البداية استغربت احلام الموقف لكنها أدركت ان إحدى المعجبات تريد إلتقاط صورة معها وكانت ردة فعلها طبيعية واتجهت بعد ذلك نحو المعجبة والتقاطت سيلفي معها.
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