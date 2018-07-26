بالفيديو.. معجبة تسحب أحلام من فستانها على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لمعجبة من وسط الجمهور الذين حضروا مسرح الدولبي، وهي تسحب فستان الفنانة الإماراتية أحلام أثناء إحيائها حفلاً في ولاية ​لوس أنجلوس​ في أميركا.

وعندما اقتربت أحلام من حافة المسرح سارعت الفتاة الى سحب فستانها للفت انتباه أحلام والتقاط صورة معها، في البداية استغربت ​احلام​ الموقف لكنها أدركت ان إحدى المعجبات تريد إلتقاط صورة معها وكانت ردة فعلها طبيعية واتجهت بعد ذلك نحو المعجبة والتقاطت سيلفي معها.