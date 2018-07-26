الدوريات تلاحق ” لص هارب ” تسبب في إصابة مواطن بمكة

نايف السالم(صدى):

تبحث الأجهزة الأمنية على لص سيارات هارب، بعد هروبه من نقطة تفتيش وصدم سيارة آخرى نتج عنها إصابة سائقها في طريق ” الكر ” .

وفي التفاصيل، تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد لوزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة ” 911 “، بلاغًا من نقطة تفتيش ” الكر ” في الـ03:30 فجر اليوم، عن هروب مركبة من نوع كابرس من نقطة التفتيش الأمنية، بعد طلب إثبات الهوية ومستنات المركبة.

وأوضح أنه بعد رفع معلومات السيارة وجد أنها مسروقة ومسجلة باسم مواطنة من جدة، وعليها بلاغ من مركز شرطة الشرقية بجدة.

وقامت الدوريات الأمنية بعمل نقطة تفتيش مفاجئة في أعلى عقبة ” الكر “، وعندما شاهد النقطة قام بعكس السير وتسبب في صدم سيارة من نوع ” كامري ” وجهًا لوجه وتم نقل سائقها عبر فرق الهلال الأحمر إلى طواريء مستشفى القوات المسلحة بالهدا، وحالته مستقرة الآن.

وأوضحت الدوريات أن السائق الهارب ترك مركبته وهرب مترجلًا على قدميه للمنطقة الجبلية وتسلق الجبال، وتبين وجود آثار دماء تشير إلى تعرضه لإصابة جراء الحادث الذي تسبب فيه.