” إمارة مكة ” : جمع التبرعات لمشاريع السقيا دون تصريح مخالف للأنظمة

مكة المكرمة(صدى):

نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة من جمع التبرعات المالية لصالح مشاريع ” السقيا والإطعام الخيري ” أو ممارسته أو الإعلان عن ذلك سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو توزيع النشرات أو أي وسيلة كانت.

حيث اشترطت الإمارة ضرورة الحصول على تصريح من اللجنة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مخالفًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، وسيكون عرضة للعقوبات.

وفي ذات السياق، كشفت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة عن استكمالها لكافة الاستعدادات اللازمة؛ لتنفيذ برنامج السقيا والإطعام الخيري بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1439هـ .

من الجدير بالذكر أن لجنة السقاية والرفادة جددت دعوتها للجهات الراغبة في تقديم السقيا والإطعام الخيري بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام لمراجعة اللجنة؛ للحصول على التصاريح اللازمة؛ لممارسة هذا النشاط سواء لجمع التبرعات أو لتوزيع الوجبات والمشروبات بالمواقع المرخصة.

حيث أرجعت اللجنة السبب في ذلك إلى كونها هي الجهة المسؤولة عن الإشراف والتنظيم لجميع الأعمال الخيرية المتصلة بالسقيا والإطعام خلال موسمي الحج والعمرة.