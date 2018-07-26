زوج يقتل زوجته أمام أبنائها.. والسبب صادم
قتل مواطن مصري، اليوم الخميس، زوجته بعدما وجه لها 10 طعنات لها في أنحاء متفرقة من جسدها؛ بسبب رفضها تحضير وجبة الإفطار له.
وفي تفاصيل الواقعة، تشاجر المتهم المقيم في مدينة منشأة هديب بمحافظة بني سويف جنوب مصر، مع زوجته التي رفضت تحضير وجبة الإفطار له، حتى انتهى هذا الشجار بطعن زوجته بسكين المطبخ أمام أبنائها.
وأعرب المتهم عن ندمه الشديد، مؤكدًا أنه غير قادر على السيطرة على نفسه بلحظات الغضب، حيث سارع بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية.
وأودعت الجهات الأمنية الزوج المتهم في السجن؛ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة واستكمال الإجراءات اللازمة.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1935 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
نسأل الله السلامة وحسن الخاتمه
أبو مها[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
عقله لايتخطى معدته تف عليك إن شاء الله تتعفن في الحبس ياذكر
ابن البلد[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 53 دقيقة
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1394 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله لا يبلانا