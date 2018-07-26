زوج يقتل زوجته أمام أبنائها.. والسبب صادم

القاهرة(صدى):

قتل مواطن مصري، اليوم الخميس، زوجته بعدما وجه لها 10 طعنات لها في أنحاء متفرقة من جسدها؛ بسبب رفضها تحضير وجبة الإفطار له.

وفي تفاصيل الواقعة، تشاجر المتهم المقيم في مدينة منشأة هديب بمحافظة بني سويف جنوب مصر، مع زوجته التي رفضت تحضير وجبة الإفطار له، حتى انتهى هذا الشجار بطعن زوجته بسكين المطبخ أمام أبنائها.

وأعرب المتهم عن ندمه الشديد، مؤكدًا أنه غير قادر على السيطرة على نفسه بلحظات الغضب، حيث سارع بتسليم نفسه إلى الجهات الأمنية.

وأودعت الجهات الأمنية الزوج المتهم في السجن؛ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة واستكمال الإجراءات اللازمة.