مهاجم بنفيكا يشعل المنافسة بين النصر والهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية، عن اشتعال المنافسة بين نادي النصر ونظيره الهلال؛ للفوز بخدمات المهاجم الحالي لنادي بنفيكا اللاعب البرازيلي جوناس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أن النصر عرض 7.5 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب بجانب راتب سنوي قيمته 2 مليون يورو للاعب، لافتةً إلى أن عرض الهلال أقل من النصر؛ حيث جاء ذلك أثناء اجتماع سامي الجابر مع رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا أثناء مفاوضات ضم كاريلو.

ومن الجدير بالذكر، أن جوناس لعب 30 لقاءً مع بنفيكا في الموسم الماضي؛ فيما تمكن خلاله من تسجيل 34 هدفًا وصنع 6 أخرى، وأضاع 12 فرصة محققة، ويبلغ من العمر 34 عامًا، كما سجل جوناس 122 هدفًا في 4 مواسم مع نسور بنفيكا.