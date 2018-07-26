” الجمارك ” تشدد إجراءاتها بعد اختفاء شاحنتي تبغ

حمود العنزي(صدى):

تبحث الهيئة العامة للجمارك، قضية اختفاء شاحنتين تحملان كميات من التبغ ” سجائر ” ، خلال عبورهما بأراضي المملكة ” ترانزيت ” إلى دولتي الكويت واليمن؛ حيث تقدر قيمة الحمولة بنحو 5 ملايين ريال؛ فيما شددت ” الجمارك ” إجراءاتها؛ من خلال مراجعة للإجراءات المتبعة في مراقبة شحنات الترانزيت، بعد ملاحظة لجوء سائقي الشاحنات إلى توزيع حمولة شاحناتهم داخل المملكة، بغرض التهرب الضريبي.

وأكدت التحقيقات، أن الشاحنة الأولى عبرت منفذ جسر الملك فهد متجهة إلى اليمن عبر منفذ الوديعة، وكان يرافقها اثنان من موظفي الجمارك، مكلفان بمتابعة خط سير الشاحنة والتأكد من وصولها إلى وجهتها دون إفراغ أي من حمولتها داخل الأراضي السعودية، إلا أن سائق الشاحنة قد تمكن من تغافل الموظفين، ولاذ بالفرار بالشاحنة والبضاعة في محافظة الخرج بعد التخلص من جهاز التتبع الخاص بالجمارك، والذي عثر عليه بعد عدة كيلومترات على ملقى الأرض، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة.

وفي السياق نفسه، كشفت التحقيقات عن فرار سائق شاحنة أخرى ” ترانزيت ” تحمل أيضا شحنة سجائر بعد 48 ساعة فقط من الحادثة الأولى، بعد عبورها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باتجاه دولة الكويت عبر منفذ الخفجي، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، وتم العثور على الشاحنة فجر اليوم التالي من حادثة الهرب فارغة من البضاعة في المنطقة الصناعية بمدينة الدمام.