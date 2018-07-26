تعليم الطائف: لا حركة نقل إلحاقية أو عملية مناقلة بين المعلمين

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكدت إدارة تعليم الطائف، اليوم الخميس، أن حركة النقل الداخلي متاحة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وتتم وفق ضوابط ومعايير الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أنه يتم تبليغ حركة النقل للمدارس في تعميم رسمي من الوزارة، لافتًا إلى أنه لا يتبعها أي حركة نقل إلحاقية أو عملية مناقلة حفاظًا على المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات.

كما أشار ” الخديدي ” إلى أن سد العجز القائم في المدارس للبنين والبنات بعد الحركة يتم وفق تعميم نائب وزير التعليم رقم ١٢٤٨٥١ وتاريخ ٧/ ٩/ وما يتم خلاف ذلك فهو غير صحيح.