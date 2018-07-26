” التعليم ” : تعيين 8941 معلما ومعلمة إلى المستوى الرابع

علي القحطاني (صدى):

قام المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم، بإصدارعدة قرارات تقضي بتعيين 8941 معلمًا ومعلمة إلى المستوى الرابع ، فيما صدر قرار بتعيين 58 من محضري المختبرات على المستوى الثاني.

وفي هذا السياق، أبان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي، أن المعلمين المعينين بلغ عددهم 4255 معلمًا،فيما بلغ عدد المعلمات المعينات 4686 معلمةً ، وسيباشرون عملهم اعتبارًا من الأربعاء 1439/11/19هـ.

وأوضح ” العصيمي ” أن المرشحين إجمالاً من وزارة الخدمة المدنية بلغ عددهم9389 مرشحاً ومرشحة وتم استبعاد 390؛ وذلك لعدم اجتياز274 المقابلة الشخصية، و استبعاد 116 مرشحًا ومرشحة إضافة إلى اثنين من محضري المختبرات؛ لوجودهم على رأس العمل في مراتب دون السادسة وستتم معالجة أوضاعهم قريبًا بتعيينهم على المستوى الرابع.

وللاطلاع على أسماء المعينين (المستوى الرابع 8941) من خلال الرابط التالي:هنا

أما أسماء المعينين (المستوى الثاني 58) فيتم الإطلاع عليهم من خلال الرابط التالي:هنا