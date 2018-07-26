مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8367.70 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 120 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وكيمانول, واللجين, واتحاد الاتصالات, والحكير الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة, والكابلات, وساكو, وشاكر, واكسا التعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.49% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، وكيمانول, ودار الأركان, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الإنماء, وكيان السعودية, والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 12.48 نقطة ليقفل عند مستوى 2759.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 27 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.