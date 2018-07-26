أدبي الرياض يطلق مبادرة تنمية الإبداع ويقيم دورات تدريبية متنوعة

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أطلق النادي الأدبي بالرياض مبادرة رائدة من نوعها تحت عنوان (تنمية الإبداع) بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، وفي هذا السياق ذكر رئيس النادي د.صالح المحمود بأن المبادرة تهدف إلى تحفيز المهتمين واستثمار أوقاتهم بما ينفعهم ويعود عليهم بالفائدة، حيث تنطوي المبادرة على عدد من الدورات التدريبية المتنوعة في فنون إبداعية مختلفة كالكتابة الأدبية، والتصوير الضوئي، وكتابة السيناريو، وكتابة التقرير الصحفي، وقراءة الشعر، ومبادئ الخط العربي، وعروض الشعر العربي، وكتابة الخطابات الإدارية، وإدارة الاجتماعات وغيرها .

​وقال د.المحمود إن جميع هذه الدورات مجانية ودون مقابل، مشيرا إلى أن النادي يتحمل كلفة المدرب وأدوات التدريب، وجميع مستلزماته، مؤكدا على أن النادي استقطب عددا من المدربين المهرة كلٌ في اختصاصه، حيث سيقدم د.عبدالله بن سليم الرشيد دورة في تطوير الأسلوب الكتابي، ويقدم الأستاذ فهد الأسطا دورة في كتابة السيناريو، ويقدم الأستاذ يونس السليمان دورة في التصوير الضوئي، كما سيقدم د.أحمد العضيب دورة في كتابة الخطابات وإدارة الاجتماعات، ويقدم الأستاذ خالد السليمان دورة في الخط العربي، ود.عبدالمحسن الحقيل دورة في قراءة الشعر، والأستاذ عبدالسلام الثميري دورة في كتابة التقرير الصحفي، ود.بدر الراشد دورة في عروض الشعر العربي .

وقدم ” المحمود ” شكره وتقديره للهيئة العامة للثقافة على دعمها ومساندتها لكل ما من شأنه دعم الثقافة في بلادنا، كما وجّه المحمود دعوة مفتوحة لكل المهتمين للحضور والمشاركة والتفاعل مع هذه الدورات من خلال التسجيل فيها وفق العناوين المعلنة في حسابات النادي على مواقع التواصل .