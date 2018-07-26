فنانة خليجية معتزلة تكشف عن مهنتها الأولى.. مهنة للرجال فقط

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المعتزلة ​زينب العسكري​ ، جدلاً كبيراً، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وفيديوهات جديدة من إحدى رحلاتها داخل ​البحرين​، كما نشرت مقطع فيديو لمكان أثري وقديم.

وعلّقت العسكري على الصور والفيديوهات، قائلة : ” ذكرياتي الجميلة في هالمكان… كنت مصوره لتلفزيون البحرين سابقاً ” ، وهذا التعليق أشارت فيه إلى مهنتها السابقة ألا وهي مصوّرة، وهي مهنة نادراً ما تعمل بها النساء في الخليج، قبل أن تدخل عالم التمثيل.

وكانت العسكري قد إعتزلت التمثيل منذ حوالي العشرة أعوام، وحقّقت نجاحاً كبيراً في مسيرتها الفنية والتي استمرّت على مدى أكثر من 18 عاماً، وهي متزوّجة من عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، وأنجبا ثلاث بنات هما الزين والحلا والغلا.