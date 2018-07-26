بالصور.. ” شمعة ” تحرق عش زوجية بشهر العسل في الأحساء

نايف السالم(صدى):

تسببت شمعة أوقدتها ” عروس ” بشقة بالأحساء، في حريق هائل التهم عش الزوجية خلال شهر العسل؛ لتنتهي حياة ” الزوج ” متأثرًا باختناق من الحريق نفسه.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، يحكي والد ” العريس ” المتوفي عمر مرتضى 26 عامًا، قائلاً: ” ذهب مرتضى لغرفته لكي يخلد إلى النوم، وكانت زوجته قد سبقته للذهاب إلى الشقة، ثم فوجئت باتصاله؛ ليخبرني عن وجود حريق، ولم يتمكن من السيطرة لأن الشقة كانت مغلقة ” .

وعن سبب الحريق، قال الوالد: ” سبب الحريق هو شمعة، وفقًا لما أوضحه الدفاع المدني، حيث إن الشمعة وقعت على دولاب للأحذية، والتأثر الكبير كان بسبب الاختناق من الدخان، وترقد زوجة ابني الآن في المستشفى بقسم العناية المركزة؛ لتأثرها بالدخان، وتأثر الرئتين لديها ” .

كما تطرق الوالد في حديثه لشخصية ” مرتضى ” قائلاً: ” مرتضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولديه إعاقة ذهنية بسيطة، وهذا لم يؤثر على قبول زوجته التي وافقت عليه، وهو إنسان سوي ويعتمد على نفسه ” .

وفي ذات السياق، قال المقدم عبد الهادي الشهراني، المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء تلقى بلاغًا مساء يوم الأحد، يفيد بنشوب حريق في صالة شقة سكنية بالطابق الثالث بمبنى مكون من ثلاثة طوابق بحي الشعبة.

يُذكر أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخراج ” مرتضى ” وزوجته وهما في حالة إغماء وسط كثافة دخانية شديدة، وتم نقلهما بواسطة الهلال الأحمر للمستشفى، وتبلغنا من المستشفى بوفاة الرجل أثناء تقديم الإسعافات له بغرفة الطوارئ، وأدخلت الزوجة للعناية المركزة بعد استجابتها.