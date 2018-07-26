بدأ مبيعات سيارة ” AMG GT ” أغلى وأقوى موديلات مرسيدس في أوروبا

لندن(صدى):

في أعقاب طرحها في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس الماضي لأول مرة, بدأت مبيعات سيارة مرسيدسAMG GT 4-Door Coupe في أوروبا ، ولأسباب مختلفة يمكن للمشترين الاختيار بين طرازات GT 63 أو النسخة الأكثر سخونة GT 63 S أو الأقل في السعر GT 53. وفي حال كنتم تتواجدون في ألمانيا فيبدأ سعر السيارة من 175 ألف دولار لنسخة GT 63.

بينما نسخة GT 63 S تبلغ قيمتها 195 ألف دولار , ولكن هناك نسخة أخرى من السيارة أغلى في السعر تعتبر محدودة الانتاج وهي نسخة AMG GT 63 S Edition 1 التي تتوفر فقط لمدة 12 شهر وتأتي قياسياً بباقة ايروديناميكية وعجلات 21 بوصة وتحديثات في التصميم في الداخل والخارج وسعرها يبلغ 216.150 ألف دولار.

وهذه النسخة الخاصة من أغلى سيارات مرسيدس في السوق المحلي في ألمانيا وهي أغلى من AMG S63 سيدان بسعر 161.423 ألف يورو ومن SL 63 بسعر 162.316 ألف يورو ومن GT R Coupe بسعر 166.659 ألف يورو .

وهي أقوى نسخ مرسيدس الانتاجية التي يمكن شرائها بعد موديل بروجكت وان وتبلغ قوة AMG GT 63 S Edition 1 قرابة 630 حصان بعزم دوران 900 نيوتن متر وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وتسارع في 3.2 ثانية وسرعة قصوى 315 كمساعة.