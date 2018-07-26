صراع بين النصر والاتحاد على الإسباني أسباس

طلال الغامدي(صدى):

يتصارع ناديا النصر والاتحاد على ضم المهاجم الإسباني الدولي إياجو أسباس، المتألق في صفوف سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وأكد الصحفي الفرنسي Romain Collet-Gaudin على هذه الأنباء، قائلًا على حسابه على ” تويتر ” إن هناك اهتمام كبير من النصر والاتحاد لضم أسباس.

يُذكر أن ” أسباس ” صاحب الـ30 عاما نجح مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي في تسجيل 22 هدفًا في الدوري.