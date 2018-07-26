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صراع بين النصر والاتحاد على الإسباني أسباس

صراع بين النصر والاتحاد على الإسباني أسباس
طلال الغامدي(صدى):

يتصارع ناديا النصر والاتحاد على ضم المهاجم الإسباني الدولي إياجو أسباس، المتألق في صفوف سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وأكد الصحفي الفرنسي Romain Collet-Gaudin على هذه الأنباء، قائلًا على حسابه على ” تويتر ” إن هناك اهتمام كبير من النصر والاتحاد لضم أسباس.

يُذكر أن ” أسباس ” صاحب الـ30 عاما نجح مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي في تسجيل 22 هدفًا في الدوري.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 20 دقيقة

للنصر باذن الله 💪💪

[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 20 دقيقة

بالتوفيق له في اي مكان شاب ممتاز يستاهل

[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 19 دقيقة

اسباس 😍😍

[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 19 دقيقة

مايستاهل كل هذا والله يوجد افضل منه بكثير

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