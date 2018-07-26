صراع بين النصر والاتحاد على الإسباني أسباس
يتصارع ناديا النصر والاتحاد على ضم المهاجم الإسباني الدولي إياجو أسباس، المتألق في صفوف سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.
وأكد الصحفي الفرنسي Romain Collet-Gaudin على هذه الأنباء، قائلًا على حسابه على ” تويتر ” إن هناك اهتمام كبير من النصر والاتحاد لضم أسباس.
يُذكر أن ” أسباس ” صاحب الـ30 عاما نجح مع سيلتا فيجو في الموسم الماضي في تسجيل 22 هدفًا في الدوري.
ماجد[ عدد التعليقات: 2217 ] نشر منذ 20 دقيقة
للنصر باذن الله 💪💪
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1479 ] نشر منذ 20 دقيقة
بالتوفيق له في اي مكان شاب ممتاز يستاهل
همس[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 19 دقيقة
اسباس 😍😍
طلال[ عدد التعليقات: 2254 ] نشر منذ 19 دقيقة
مايستاهل كل هذا والله يوجد افضل منه بكثير