” الأمومة والطفولة بالغاط ” تدعو لحضور دورة حاسب آلي مجانية

تركية البدر(صدى):

أعلنت جمعية الأمومة والطفولة النسائية الخيرية بالغاط، عن إقامة دورة حاسب آلي مجانية للصغار في مقر الجمعية.

ودعت الجمعية الجميع لحضور الدورة، لافته إلى أنه سيتم غقامتها لمدة ساعتين لكل يوم من الـ5 مساءً حتى الـ7 مساءً، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد 1/12 حتى الثلاثاء 3/12/1439هـ.

وأشارت إلى أن محاور الدورة تتمثل في كيفية إدراج الصور والمخططات وتنسيقها، كيفية إدراج الجداول وتنسيقها، كيفية حفظ المستندات واسترجاعها، كيفية الطباعة وتنسيقها، كيفية إجراء التنسيقات على النصوص المكتوبة، والتعرف على شريط المهام واستخداماته.

كما دعت الجمعية إلى حضور الفعاليات المائية في شاليهات الساحة، للفتيات فقط من 5 إلى 15 سنة، يومي الثلاثاء والأربعاء 25-26/11/1439هـ، من الـ5 مساءً حتى الـ9 مساءً.